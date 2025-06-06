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Объем валютных депозитов в банках Нахчывана вырос более чем вдвое

Объем валютных депозитов в банках Нахчывана вырос более чем вдвое Объем валютных депозитов в банках Нахчывана вырос более чем вдвое
Финансы
6 июня 2025 г. 12:17
Объем валютных депозитов в банках Нахчывана вырос более чем вдвое

По состоянию на 1 мая текущего года объем вкладов в банках, действующих в Нахчыванской АР, составил 29 млн 544,9 тыс. манатов, что на 51,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Нахчыванское отделение Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, 93,4% вкладов или 27 млн ​​593 тыс. манатов размещены в национальной валюте, а 6,6% или 1 млн 951,9 тыс. манатов - в иностранной.

За последний год объем вкладов в национальной валюте увеличился на 48,6%, а объем вкладов в иностранной валюте - в 2,1 раза.

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