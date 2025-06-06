Завтра в регионах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в регионах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ночь с 6-го на 7-е июня и вечером местами возможны осадки, грозы, юго-западный ветер сменится вечером умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 18-20°C, днем ​​25-30°C. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 50-60%, днем ​​40-45%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки и молнии, местами возможны ливни, град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20°C, днем ​​26-30°C, ночью в горах 5-10°C, днем ​​15-20°C.