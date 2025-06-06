О нас

Завтра в регионах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в регионах Азербайджана ожидаются осадки Завтра в регионах Азербайджана ожидаются осадки
Экология
6 июня 2025 г. 12:12
Завтра в регионах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ночь с 6-го на 7-е июня и вечером местами возможны осадки, грозы, юго-западный ветер сменится вечером умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 18-20°C, днем ​​25-30°C. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 50-60%, днем ​​40-45%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки и молнии, местами возможны ливни, град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20°C, днем ​​26-30°C, ночью в горах 5-10°C, днем ​​15-20°C.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Другие новости из категории

Всемирный день окружающей среды отметили в национальном парке Самур-Ялама
Всемирный день окружающей среды отметили в национальном парке Самур-Ялама
5 июня 2025 г. 22:07
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
5 июня 2025 г. 17:18
Завтра в Баку ожидаются ливни
Завтра в Баку ожидаются ливни
5 июня 2025 г. 15:31
В праздничные дни ожидается дождливая погода
В праздничные дни ожидается дождливая погода
5 июня 2025 г. 14:22
Завтра в Баку ожидается до 28 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 28 градусов тепла
5 июня 2025 г. 12:47
Азербайджан приглашает страны мира на Всемирный день окружающей среды в Баку
Азербайджан приглашает страны мира на "Всемирный день окружающей среды" в Баку
5 июня 2025 г. 10:18
В Чеджу стартовал Всемирный день окружающей среды с участием делегации из Азербайджана
В Чеджу стартовал Всемирный день окружающей среды с участием делегации из Азербайджана
5 июня 2025 г. 09:57
С завтрашнего дня в некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни
С завтрашнего дня в некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни
4 июня 2025 г. 17:21
Сабит Багиров: Не менее 6 рек текут из Армении, неся с собой риски экологического загрязнения
Сабит Багиров: Не менее 6 рек текут из Армении, неся с собой риски экологического загрязнения
4 июня 2025 г. 15:50
Синоптики предупредили о возможном граде в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили о возможном граде в регионах Азербайджана
4 июня 2025 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi