Завтра в регионах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ночь с 6-го на 7-е июня и вечером местами возможны осадки, грозы, юго-западный ветер сменится вечером умеренным северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 18-20°C, днем 25-30°C. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 50-60%, днем 40-45%.
В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки и молнии, местами возможны ливни, град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 16-20°C, днем 26-30°C, ночью в горах 5-10°C, днем 15-20°C.