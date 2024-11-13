Азербайджан, Казахстан и Узбекистан договорились о передаче возобновляемой энергии по Каспию
Азербайджан, Казахстан и Узбекистан договорились о передаче возобновляемой энергии по КаспиюАзербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о развитии и передаче возобновляемой энергии вдоль Каспийского моря.
Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали "Соглашение о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан в области развития и передачи зеленой энергии".
Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети "X".
"Еще одним из важных результатов COP29 на региональном и трансрегиональном уровне стало то, что Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о развитии и передаче возобновляемой энергии вдоль Каспийского моря. Проект также будет связан с энергетическим кабелем по дну Черного моря. Формируется новый зеленый энергетический коридор", - отметил он.
Yet one of the important deliverables of COP 29 at the regional and trans regional level. Azerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan signed MOU on development and transmission of renewable energy along the Caspian Sea. The project will also be linked with the Black Sea energy cable.… pic.twitter.com/12dniMP3JT