Азербайджан, Казахстан и Узбекистан договорились о передаче возобновляемой энергии по Каспию

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали "Соглашение о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан в области развития и передачи зеленой энергии".

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети "X".

"Еще одним из важных результатов COP29 на региональном и трансрегиональном уровне стало то, что Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о развитии и передаче возобновляемой энергии вдоль Каспийского моря. Проект также будет связан с энергетическим кабелем по дну Черного моря. Формируется новый зеленый энергетический коридор", - отметил он.