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Азербайджан, Казахстан и Узбекистан договорились о передаче возобновляемой энергии по Каспию

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан договорились о передаче возобновляемой энергии по Каспию Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о развитии и передаче возобновляемой энергии вдоль Каспийского моря.
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 11:30
Азербайджан, Казахстан и Узбекистан договорились о передаче возобновляемой энергии по Каспию

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали "Соглашение о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан в области развития и передачи зеленой энергии".

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети "X".

"Еще одним из важных результатов COP29 на региональном и трансрегиональном уровне стало то, что Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о развитии и передаче возобновляемой энергии вдоль Каспийского моря. Проект также будет связан с энергетическим кабелем по дну Черного моря. Формируется новый зеленый энергетический коридор", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan agree on transfer of renewable energy across Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке COP29-da Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan "yaşıl enerji dəhlizi"nin yaradılması üzrə saziş imzalayıblar

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