В Шабране прошла конференция на тему "Западный Азербайджан - наша родная земля"

В Шабране в рамках "Года Конституции и Суверенитета" при совместной организации Районной Исполнительной Власти и Общины Западного Азербайджана (ОЗА) была проведена конференция на тему "Западный Азербайджан - наша родная земля".

В Шабране в рамках "Года Конституции и суверенитета" при совместной организации Районной Исполнительной власти и Общины Западного Азербайджана (ОЗА) была проведена конференция на тему "Западный Азербайджан - наша родная земля".

Как сообщает северное бюро Report, в конференции приняли участие глава ИВ Шабранского района Асиф Гусейнов, председатель правления ОЗА, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли, члены Милли Меджлиса, руководители управлений, предприятий и организаций района.

А.Гусейнов подчеркнул важное значение конференции в пропаганде првдивой информации о Западном Азербайджане. Он отметил, что память о землях Западного Азербайджана, исконной родине азербайджанского народа, всегда живет в памяти и национальном сознании.

Другие выступающие на конференции также отметили, что сегодняшняя конференция является важной частью мероприятий, проводимых в стране в связи с историей Западного Азербайджана, его культурным наследием и массовой депортацией азербайджанцев с их историко-этнических земель.