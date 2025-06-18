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В Шабране прошла конференция на тему "Западный Азербайджан - наша родная земля" 

В Шабране прошла конференция на тему "Западный Азербайджан - наша родная земля"  В Шабране в рамках "Года Конституции и Суверенитета" при совместной организации Районной Исполнительной Власти и Общины Западного Азербайджана (ОЗА) была проведена конференция на тему "Западный Азербайджан - наша родная земля".
Внутренняя политика
18 июня 2025 г. 19:50
В Шабране прошла конференция на тему Западный Азербайджан - наша родная земля 

В Шабране в рамках "Года Конституции и суверенитета" при совместной организации Районной Исполнительной власти и Общины Западного Азербайджана (ОЗА) была проведена конференция на тему "Западный Азербайджан - наша родная земля".

Как сообщает северное бюро Report, в конференции приняли участие глава ИВ Шабранского района Асиф Гусейнов, председатель правления ОЗА, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли, члены Милли Меджлиса, руководители управлений, предприятий и организаций района.

А.Гусейнов подчеркнул важное значение конференции в пропаганде првдивой информации о Западном Азербайджане. Он отметил, что память о землях Западного Азербайджана, исконной родине азербайджанского народа, всегда живет в памяти и национальном сознании.

Другие выступающие на конференции также отметили, что сегодняшняя конференция является важной частью мероприятий, проводимых в стране в связи с историей Западного Азербайджана, его культурным наследием и массовой депортацией азербайджанцев с их историко-этнических земель.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞabranda "Qərbi Azərbaycan-Yurd yerimiz" mövzusunda konfrans keçirilib 

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