Трамп заявил, что одобрил в беседе с Нетаньяху продолжение операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху продолжение военной операции еврейского государства против Ирана.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом американский лидер сообщил об этом журналистам в Белом доме.
"Я ему сказал: "Продолжайте", - сказал Трамп, комментируя разговор с Нетаньяху, состоявшийся 17 июня, и имея в виду операцию Израиля против Ирана.
При этом глава американской администрации отрицательно ответил на вопрос о том, указывал ли он Нетаньяху, что США могут активизировать свое участие в военной кампании еврейского государства против исламской республики.
Кроме того, американский лидер высказался в таком ключе, который можно было трактовать как предупреждение о возможной активизации боевых действий против Ирана в ближайшие дни.
"И следующая неделя будет очень значительной. Возможно, меньше, чем неделя. Возможно, меньше", - предупредил Трамп, не вдаваясь в детали.