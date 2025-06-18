Трамп заявил, что одобрил в беседе с Нетаньяху продолжение операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху продолжение военной операции еврейского государства против Ирана.

Президент США Дональд Трамп одобрил в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху продолжение военной операции еврейского государства против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом американский лидер сообщил об этом журналистам в Белом доме.

"Я ему сказал: "Продолжайте", - сказал Трамп, комментируя разговор с Нетаньяху, состоявшийся 17 июня, и имея в виду операцию Израиля против Ирана.

При этом глава американской администрации отрицательно ответил на вопрос о том, указывал ли он Нетаньяху, что США могут активизировать свое участие в военной кампании еврейского государства против исламской республики.

Кроме того, американский лидер высказался в таком ключе, который можно было трактовать как предупреждение о возможной активизации боевых действий против Ирана в ближайшие дни.

"И следующая неделя будет очень значительной. Возможно, меньше, чем неделя. Возможно, меньше", - предупредил Трамп, не вдаваясь в детали.