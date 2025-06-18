Верховный суд отклонил кассационную жалобу обвиняемого в госизмене бывшего капитана Каспийского флота

В Верховном суде состоялось судебное заседание по кассационной жалобе на приговор в отношении бывшего капитана судна Каспийского морского нефтяного флота Захира Аскерова, обвиняемого в государственной измене.

В Верховном суде состоялось судебное заседание по кассационной жалобе на приговор в отношении бывшего капитана судна Каспийского морского нефтяного флота Захира Аскерова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Тахира Кязымова жалоба не удовлетворена, решение суда нижестоящей инстанции оставлено в силе.

Напомним, что Захир Аскеров приговорен к 16 годам лишения свободы решением Бакинского суда по тяжким преступлениям. Апелляционный суд Баку оставил в силе приговор первой инстанции.

Отметим, что в результате мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) по предотвращению разведывательно-диверсионной деятельности, осуществляемой спецслужбами Исламской Республики Иран против Азербайджанской Республики, было установлено, что Захир Фахреддин оглу Аскеров, занимавший должность капитана судна в Каспийском морском нефтяном флоте, по заданию иностранных спецслужб собирал информацию, наносящую ущерб суверенитету и обороноспособности Азербайджана. Он передавал сведения о деятельности иностранных компаний и представительств в стране, о месте и времени проведения учений Военно-морских сил на Каспии, а также о грузах, доставляемых на нефтяные платформы. Аскеров передавал эти данные через мобильный телефон, а также при личных встречах с агентами за рубежом, что квалифицировано как государственная измена в форме шпионажа. Захир Аскеров был задержан в ноябре 2023 года. Ему было предъявлено обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджана (государственная измена).