О нас

Верховный суд отклонил кассационную жалобу обвиняемого в госизмене бывшего капитана Каспийского флота

Верховный суд отклонил кассационную жалобу обвиняемого в госизмене бывшего капитана Каспийского флота В Верховном суде состоялось судебное заседание по кассационной жалобе на приговор в отношении бывшего капитана судна Каспийского морского нефтяного флота Захира Аскерова, обвиняемого в государственной измене.
Происшествия
18 июня 2025 г. 19:11
Верховный суд отклонил кассационную жалобу обвиняемого в госизмене бывшего капитана Каспийского флота

В Верховном суде состоялось судебное заседание по кассационной жалобе на приговор в отношении бывшего капитана судна Каспийского морского нефтяного флота Захира Аскерова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Тахира Кязымова жалоба не удовлетворена, решение суда нижестоящей инстанции оставлено в силе.

Напомним, что Захир Аскеров приговорен к 16 годам лишения свободы решением Бакинского суда по тяжким преступлениям. Апелляционный суд Баку оставил в силе приговор первой инстанции.

Отметим, что в результате мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) по предотвращению разведывательно-диверсионной деятельности, осуществляемой спецслужбами Исламской Республики Иран против Азербайджанской Республики, было установлено, что Захир Фахреддин оглу Аскеров, занимавший должность капитана судна в Каспийском морском нефтяном флоте, по заданию иностранных спецслужб собирал информацию, наносящую ущерб суверенитету и обороноспособности Азербайджана. Он передавал сведения о деятельности иностранных компаний и представительств в стране, о месте и времени проведения учений Военно-морских сил на Каспии, а также о грузах, доставляемых на нефтяные платформы. Аскеров передавал эти данные через мобильный телефон, а также при личных встречах с агентами за рубежом, что квалифицировано как государственная измена в форме шпионажа. Захир Аскеров был задержан в ноябре 2023 года. Ему было предъявлено обвинение по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджана (государственная измена).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlətə xəyanətdə ittiham olunan Xəzər Dəniz Neft Donanmasının keçmiş gəmi kapitanı ilə bağlı qərar verilib

Экслюзивные новости

IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi