Трамп заверил, что не хочет втягивать США в новый конфликт на Ближнем Востоке

Американский президент Дональд Трамп не желает втягивания Соединенных Штатов в возможный новый продолжительный или даже краткосрочный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп не желает втягивания Соединенных Штатов в возможный новый продолжительный или даже краткосрочный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке.

Как передает Report, он заверил в этом журналистов, комментируя в беседе с ними в Белом доме военную операцию Израиля против Ирана, в проведении которой США оказывают различное содействие еврейскому государству.

"Мы не стремимся к долгосрочной кампании. Я хочу только одного: Иран не может обладать ядерным оружием. Я это говорил на протяжении 20 лет. Вот и все", - заявил Трамп, комментируя опасения американской общественности, вызванные перспективами втягивания Вашингтона в новый длительный конфликт на Ближнем Востоке.

"Это не вопрос чего-то другого", - подчеркнул он. С его точки зрения, Иран в случае создания ядерных вооружений применил бы их против американцев "и других людей, и ужас был бы во всем мире".

При этом Трамп признал, имея в виду прежде всего избирателей в США, что "некоторые люди" недовольны тем содействием, которое американская сторона оказывает Израилю в проведении операции против Ирана. "Но есть также люди, которые очень довольны", - добавил президент.