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Азиз Алекберли: Впервые за последние 200 лет созданы предпосылки для возвращения западных азербайджанцев на родину

Азиз Алекберли: Впервые за последние 200 лет созданы предпосылки для возвращения западных азербайджанцев на родину Впервые за последние 200 лет созданы предпосылки для возвращения западных азербайджанцев на свою родину.
Внутренняя политика
18 июня 2025 г. 20:36
Азиз Алекберли: Впервые за последние 200 лет созданы предпосылки для возвращения западных азербайджанцев на родину

Впервые за последние 200 лет созданы предпосылки для возвращения западных азербайджанцев на свою родину.

Об этом cеверному бюро Report заявил председатель Общины Западного Азербайджана (ОЗА), депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли на полях сегодняшней научно-практической конференции "Западный Азербайджан - наша Родина".

"Община Западного Азербайджана имеет представительства во всех районах. В последнее время проведение таких мероприятий в районах стало традицией. Сегодняшнее мероприятие состоялось в Шабранском районе. Считаю, что такие мероприятия играют большую роль в просвещении населения.

Возвращение в Западный Азербайджан - это стратегическая цель нашего государства. По предварительным подсчетам, в Шабранском районе поселились 408 наших соотечественников, переселившихся из Западного Азербайджана. Подобные мероприятия будут продолжены", - отметил А.Алекберли.

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Версия на азербайджанском языке Əziz Ələkbərli: Son 200 ildə ilk dəfə Qərbi azərbaycanlıların öz yurduna qayıdışı üçün zəmin yaranıb

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