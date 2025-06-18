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Зелим Коцоев взял бронзу чемпионата мира в Венгрии

Зелим Коцоев взял бронзу чемпионата мира в Венгрии Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в Будапеште.
Индивидуальные
18 июня 2025 г. 20:49
Зелим Коцоев взял бронзу чемпионата мира в Венгрии

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев (100 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходящем в Будапеште.

Как сообщает Report, олимпийский чемпион одолел испанского спортсмена Николоза Шеразадишвили в утешительном поединке.

В схватке за третье место Коцоев одержал победу иппоном над южнокорейцем Ким Сехеоном и завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что Азербайджан на мундиале представляют 13 дзюдоистов (9 мужчин, 4 женщины) в 10 весовых категориях в индивидуальных соревнованиях. Наша сборная также будет бороться в смешанных командных соревнованиях.

Азербайджанские дзюдоисты Зелим Чкаев (81 кг) и Эльджан Гаджиев (90 кг) также завоевали бронзовые медали.

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