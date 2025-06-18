О нас

Постпред при ООН: Иран не будет вести переговоры под давлением

Постпред при ООН: Иран не будет вести переговоры под давлением Иран не будет вести переговоры и не согласится на мир под давлением.
В регионе
18 июня 2025 г. 19:17
Постпред при ООН: Иран не будет вести переговоры под давлением

Иран не будет вести переговоры и не согласится на мир под давлением.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении постоянного представительства исламской республики при ООН в соцсети Х.

Также они опровергли заявления президента США Дональда Трампа, что представители Тегерана якобы просили о визите в Белый дом для переговоров.

"Ни один иранский чиновник никогда не просился ползать перед воротами Белого дома. Единственное, что может быть более отвратительным, чем его ложь, - это его трусливая угроза "убрать" верховного лидера Ирана", – отметили в постпредстве Ирана

Ранее американский президент заявил, что представители Ирана связались с США и предлагали приехать в Белый дом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranın BMT yanında daimi nümayəndəliyi: Təzyiq altında danışıqlar aparmayacağıq

Другие новости из категории

МИД Армении: Ереван направил ноту Москве из-за высказываний представителей РФ по делу Карапетяна
МИД Армении: Ереван направил ноту Москве из-за высказываний представителей РФ по делу Карапетяна
18 июня 2025 г. 18:43
Трамп не исключил возможность возобновления переговоров США и Ирана
Трамп не исключил возможность возобновления переговоров США и Ирана
18 июня 2025 г. 18:25
Прокуратура Армении требует конфисковать недвижимость и $3,8 млн у экс-главы ГУГА
Прокуратура Армении требует конфисковать недвижимость и $3,8 млн у экс-главы ГУГА
18 июня 2025 г. 18:09
Яшар Гюляр: Турция усилила меры безопасности на границе с Ираном
Яшар Гюляр: Турция усилила меры безопасности на границе с Ираном
18 июня 2025 г. 16:54
Гросси: Радиоактивное загрязнение произошло на объекте в Натанзе
Гросси: Радиоактивное загрязнение произошло на объекте в Натанзе
18 июня 2025 г. 16:00
Хаменеи заявил, что Иран победит в конфликте с Израилем
Хаменеи заявил, что Иран победит в конфликте с Израилем
18 июня 2025 г. 15:55
Регулятор оштрафовал компанию Карапетяна Электросети Армении на $26 тыс.
Регулятор оштрафовал компанию Карапетяна "Электросети Армении" на $26 тыс.
18 июня 2025 г. 15:45
Пашинян: В РФ есть определенные круги, ведущие гибридные действия против Армении
Пашинян: В РФ есть определенные круги, ведущие гибридные действия против Армении
18 июня 2025 г. 15:43
Грузия пресекла контрабанду почти 300 кг героина из Армении в Европу
Грузия пресекла контрабанду почти 300 кг героина из Армении в Европу
18 июня 2025 г. 15:31
Президенты РФ и ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем
Президенты РФ и ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем
18 июня 2025 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi