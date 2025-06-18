Постпред при ООН: Иран не будет вести переговоры под давлением

Иран не будет вести переговоры и не согласится на мир под давлением.

Иран не будет вести переговоры и не согласится на мир под давлением.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении постоянного представительства исламской республики при ООН в соцсети Х.

Также они опровергли заявления президента США Дональда Трампа, что представители Тегерана якобы просили о визите в Белый дом для переговоров.

"Ни один иранский чиновник никогда не просился ползать перед воротами Белого дома. Единственное, что может быть более отвратительным, чем его ложь, - это его трусливая угроза "убрать" верховного лидера Ирана", – отметили в постпредстве Ирана

Ранее американский президент заявил, что представители Ирана связались с США и предлагали приехать в Белый дом.