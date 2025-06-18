Власти Ирана назвали причины отсутствия интернета в стране

Активность интернет-соединения по всему Ирану практически полностью пропала.

Власти Ирана ввели временное ограничение на доступ к интернету в стране.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана.

"С учетом продолжающихся особых условий, в которых страна находится, а также использованием (Израилем - ред.) сетей связи для военных целей и угрозы жизни населению... временно введены ограничения доступа в интернет", - сказано в заявлении ведомства.

В Тегеране интернет работает, но с перебоями.

Напомним, что 15 июня американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink начала работать над территорией Ирана. Таким образом Маск прокомментировал пост, в котором пользователь призвал его активировать Starlink для граждан Ирана, поскольку, по его словам, власти республики отключили интернет для пресечения возможности координации протестов.

20:23

Активность интернет-соединения по всему Ирану практически полностью пропала.

Как передает Report, об этом в соцсети X сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Данные сети показывают, что в Иране почти полностью отключен интернет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел после ряда "предыдущих частичных отключений" сети.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.