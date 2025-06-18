О нас

Власти Ирана назвали причины отсутствия интернета в стране

Власти Ирана назвали причины отсутствия интернета в стране Активность интернет-соединения по всему Ирану практически полностью пропала.
В регионе
18 июня 2025 г. 21:40
Власти Ирана назвали причины отсутствия интернета в стране

Власти Ирана ввели временное ограничение на доступ к интернету в стране.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана.

"С учетом продолжающихся особых условий, в которых страна находится, а также использованием (Израилем - ред.) сетей связи для военных целей и угрозы жизни населению... временно введены ограничения доступа в интернет", - сказано в заявлении ведомства.

В Тегеране интернет работает, но с перебоями.

Напомним, что 15 июня американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink начала работать над территорией Ирана. Таким образом Маск прокомментировал пост, в котором пользователь призвал его активировать Starlink для граждан Ирана, поскольку, по его словам, власти республики отключили интернет для пресечения возможности координации протестов.

20:23

Активность интернет-соединения по всему Ирану практически полностью пропала.

Как передает Report, об этом в соцсети X сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Данные сети показывают, что в Иране почти полностью отключен интернет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел после ряда "предыдущих частичных отключений" сети.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Пашинян 20 июня прибудет с рабочим визитом в Стамбул
Пашинян 20 июня прибудет с рабочим визитом в Стамбул
18 июня 2025 г. 21:34
Mehr: ВС Ирана осуществили новую атаку на территории Израиля
Mehr: ВС Ирана осуществили новую атаку на территории Израиля
18 июня 2025 г. 21:14
Постпред при ООН: Иран не будет вести переговоры под давлением
Постпред при ООН: Иран не будет вести переговоры под давлением
18 июня 2025 г. 19:17
МИД Армении: Ереван направил ноту Москве из-за высказываний представителей РФ по делу Карапетяна
МИД Армении: Ереван направил ноту Москве из-за высказываний представителей РФ по делу Карапетяна
18 июня 2025 г. 18:43
Трамп не исключил возможность возобновления переговоров США и Ирана
Трамп не исключил возможность возобновления переговоров США и Ирана
18 июня 2025 г. 18:25
Прокуратура Армении требует конфисковать недвижимость и $3,8 млн у экс-главы ГУГА
Прокуратура Армении требует конфисковать недвижимость и $3,8 млн у экс-главы ГУГА
18 июня 2025 г. 18:09
Яшар Гюляр: Турция усилила меры безопасности на границе с Ираном
Яшар Гюляр: Турция усилила меры безопасности на границе с Ираном
18 июня 2025 г. 16:54
Гросси: Радиоактивное загрязнение произошло на объекте в Натанзе
Гросси: Радиоактивное загрязнение произошло на объекте в Натанзе
18 июня 2025 г. 16:00
Хаменеи заявил, что Иран победит в конфликте с Израилем
Хаменеи заявил, что Иран победит в конфликте с Израилем
18 июня 2025 г. 15:55
Регулятор оштрафовал компанию Карапетяна Электросети Армении на $26 тыс.
Регулятор оштрафовал компанию Карапетяна "Электросети Армении" на $26 тыс.
18 июня 2025 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi