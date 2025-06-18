Сахиба Гафарова встретилась с участниками Международного симпозиума омбудсменов

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 18 июня встретилась с участниками Международного Симпозиума Омбудсманов на тему "Укрепление верховенства закона: роль омбудсманов и национальных институтов по правам человека".

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с участниками Международного симпозиума омбудсменов на тему "Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека".

Как сообщает Report, С.Гафарова отметила, что Баку в настоящее время успешно принимает как симпозиум, так и 65-ю Ассамблею Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, которая является важным механизмом межпарламентского сотрудничества в регионе.

Она подчеркнула, что организация таких мероприятий, предоставление платформы для обсуждения вопросов, интересующих международное сообщество, отражает видение Азербайджана и его приверженность диалогу и сотрудничеству.

На встрече Гафарова рассказала о деятельности Института уполномоченного по правам человека в Азербайджане и существующей законодательной базе в этой области.

В ходе встречи была подчеркнута важность международного сотрудничества в области прав человека. Особо отмечена важная роль законодательных органов в этой сфере.