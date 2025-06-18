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Члены правления ФК "Карабах" встретились с президентом "Фенербахче" Али Кочем

Члены правления ФК "Карабах" встретились с президентом "Фенербахче" Али Кочем Генеральный директор и член Совета директоров клуба "Карабах" Эмрах Челиккёль и член Совета директоров Асиф Аскеров встретились с президентом "Фенербахче" Али Кочем, находящимся с визитом в Баку.
Футбол
18 июня 2025 г. 19:19
Члены правления ФК Карабах встретились с президентом Фенербахче Али Кочем

Генеральный директор и член Совета директоров клуба "Карабах" Эмрах Челиккёль и член Совета директоров Асиф Аскеров встретились с президентом "Фенербахче" Али Кочем, находящимся с визитом в Баку.

Report сообщает, что во время встречи между сторонами состоялся обмен мнениями по различным вопросам и обсуждались возможности будущего сотрудничества между клубами.

Официальные лица пожелали друг другу успехов в предстоящем футбольном сезоне. В конце встречи Али Кочу была вручена форма агдамского представителя и памятный подарок.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın İdarə Heyətinin üzvləri "Fənərbağça" prezidenti Ali Koçla görüşüblər

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