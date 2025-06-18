Дуда: Польша хочет от НАТО продления на восток стратегических топливопроводов

Польша хочет, чтобы НАТО продлило на восток стратегические топливопроводы.

Польша хочет, чтобы НАТО продлило на восток стратегические топливопроводы.

Как передает Report, об этом заявил польский президент Анджей Дуда после окончания заседания совета национальной безопасности по вопросам энергетической безопасности и предстоящего в Гааге саммита альянса.

Ранее Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщал, что альянс приступил к планированию, в том числе финансирования, продления топливопроводов блока до его восточных границ. Польский президент подчеркнул, что нынешние топливопроводы были построены много лет назад, еще во времена холодной войны. Он также отметил, что его предложение уже находит положительный отзыв в НАТО.

"Мы обсуждали, какие бы мы хотели решения, которые могли бы принять на предстоящем саммите НАТО. Мы говорили о трубопроводах, которые должны доставлять топливо в страны НАТО. Сегодня они заканчиваются в странах Западной Европы. Мы хотим, чтобы они (трубопроводы - ред.) были продлены до нашей части Европы. Мы хотели бы, чтобы постановления были конкретны, в том числе о финансировании из средств НАТО", - сказал Дуда.