О нас

Вносятся поправки в закон об обороне территорий Азербайджана

Вносятся поправки в закон об обороне территорий Азербайджана Под территориальной обороной подразумевается комплекс общегосударственных военных и специальных мероприятий, осуществляемых для выполнения задач по охране и защите территории Азербайджанской Республики, в том числе государственной границы страны.
Милли Меджлис
18 июня 2025 г. 19:27
Вносятся поправки в закон об обороне территорий Азербайджана

Под территориальной обороной подразумевается комплекс общегосударственных военных и специальных мероприятий, осуществляемых для выполнения задач по охране и защите территории Азербайджанской Республики, в том числе государственной границы страны.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в закон "Об обороне", включенном в повестку заседания Милли Меджлиса, которое состоится 21 июня.

Отмечается, что представленный законопроект разработан с целью совершенствования нормы, связанной с территориальной обороной.

Анализ результатов 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических операций создал необходимость пересмотра вопросов территориальной обороны в нашей стране.

В документе также предлагается осуществление территориальной обороны Вооруженными силами Азербайджана во взаимодействии с государственными органами (учреждениями), органами местного самоуправления и юридическими лицами, а порядок организации, подготовки и обеспечения обороны территорий определить Положением о территориальной обороне Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qanunvericiliyində "ərazi müdafiəsi" anlayışına yenidən baxılması təklif olunur

Другие новости из категории

Сахиба Гафарова встретилась с участниками Международного симпозиума омбудсменов
ФотоСахиба Гафарова встретилась с участниками Международного симпозиума омбудсменов
18 июня 2025 г. 19:24
Объявлены время и повестка дня следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса
Объявлены время и повестка дня следующего заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса
18 июня 2025 г. 19:10
Судебно-правовому совету предоставляются новые полномочия
Судебно-правовому совету предоставляются новые полномочия
18 июня 2025 г. 18:54
Часть штрафов за правонарушения направят в фонд социальной защиты полицейских
Часть штрафов за правонарушения направят в фонд социальной защиты полицейских
18 июня 2025 г. 18:51
Пенсионный возраст для сотрудников прокуратуры повышается до 65 лет
Пенсионный возраст для сотрудников прокуратуры повышается до 65 лет
18 июня 2025 г. 18:39
Положение о том, что Нахчыванская АР является неотъемлемой частью Азербайджана, будет отражено и в Преамбуле ее Конституции
Положение о том, что Нахчыванская АР является неотъемлемой частью Азербайджана, будет отражено и в Преамбуле ее Конституции
18 июня 2025 г. 18:33
Комиссия Милли Меджлиса прокомментировала фейки об Азербайджане
Комиссия Милли Меджлиса прокомментировала фейки об Азербайджане
18 июня 2025 г. 17:41
Названа причина разрешения азартных игр только на искусственных землях в Азербайджане
Названа причина разрешения азартных игр только на искусственных землях в Азербайджане
18 июня 2025 г. 15:29
В Азербайджане операции с казино-фишками не будут относиться к финансовым
В Азербайджане операции с казино-фишками не будут относиться к финансовым
18 июня 2025 г. 14:05
Азербайджан установит госпошлину за казино на искусственных островах Каспия
Азербайджан установит госпошлину за казино на искусственных островах Каспия
18 июня 2025 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi