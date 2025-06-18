Вносятся поправки в закон об обороне территорий Азербайджана

Под территориальной обороной подразумевается комплекс общегосударственных военных и специальных мероприятий, осуществляемых для выполнения задач по охране и защите территории Азербайджанской Республики, в том числе государственной границы страны.

Под территориальной обороной подразумевается комплекс общегосударственных военных и специальных мероприятий, осуществляемых для выполнения задач по охране и защите территории Азербайджанской Республики, в том числе государственной границы страны.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в закон "Об обороне", включенном в повестку заседания Милли Меджлиса, которое состоится 21 июня.

Отмечается, что представленный законопроект разработан с целью совершенствования нормы, связанной с территориальной обороной.

Анализ результатов 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических операций создал необходимость пересмотра вопросов территориальной обороны в нашей стране.

В документе также предлагается осуществление территориальной обороны Вооруженными силами Азербайджана во взаимодействии с государственными органами (учреждениями), органами местного самоуправления и юридическими лицами, а порядок организации, подготовки и обеспечения обороны территорий определить Положением о территориальной обороне Азербайджана.