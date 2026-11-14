В Пакистане в ходе спецопераций ликвидированы 24 боевика, погибли четверо военных

В Пакистане в результате серии антитеррористических операций в провинции Белуджистан и округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва были уничтожены 24 боевика. в ходе столкновений погибли четверо военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на Dawn, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью межведомственных служб Пакистана (ISPR).

По данным ведомства, операции проводились с 13 ноября в районах Колпур, Кирдгап и Нушки провинции Белуджистан. В ночь на 14 ноября в Колпуре силы безопасности ликвидировали восемь боевиков, среди которых был террорист-смертник. Также обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами.

Еще 16 боевиков были уничтожены в ходе операций в Северном Вазиристане. По информации ISPR, столкновения произошли в районах Мир-Али, Датта-Хель и Али-Хель.

Отмечается, что операции по зачистке территорий в рамках контртеррористической кампании "Азм-и-Истехкам" будут продолжены до полного устранения угрозы.