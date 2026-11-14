Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Пакистане в ходе спецопераций ликвидированы 24 боевика, погибли четверо военных

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 20:32
    В Пакистане в ходе спецопераций ликвидированы 24 боевика, погибли четверо военных

    В Пакистане в результате серии антитеррористических операций в провинции Белуджистан и округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва были уничтожены 24 боевика. в ходе столкновений погибли четверо военнослужащих.

    Как передает Report со ссылкой на Dawn, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью межведомственных служб Пакистана (ISPR).

    По данным ведомства, операции проводились с 13 ноября в районах Колпур, Кирдгап и Нушки провинции Белуджистан. В ночь на 14 ноября в Колпуре силы безопасности ликвидировали восемь боевиков, среди которых был террорист-смертник. Также обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами.

    Еще 16 боевиков были уничтожены в ходе операций в Северном Вазиристане. По информации ISPR, столкновения произошли в районах Мир-Али, Датта-Хель и Али-Хель.

    Отмечается, что операции по зачистке территорий в рамках контртеррористической кампании "Азм-и-Истехкам" будут продолжены до полного устранения угрозы.

    Ликвидация боевиков Пакистан
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    20:32
    В Пакистане в ходе спецопераций ликвидированы 24 боевика, погибли четверо военных
    Другие страны
    20:20
    Фото
    Арагчи призвал использовать потенциал приграничных регионов Ирана для привлечения туристов
    В регионе
    20:13
    Германия может возобновить работу угольных электростанций из-за риска дефицита газа
    Другие страны
    19:45
    Дональд Трамп раскритиковал решение властей Калифорнии об отмене смертных приговоров
    Другие страны
    19:30
    В ходе сегодняшних акций протеста во Франции задержаны 23 человека
    Другие страны
    19:14
    Встреча лидеров РФ, США и Китая пройдет 19 ноября в Шэньчжэне
    В регионе
    19:04
    Лейла Алиева обсудила с гендиректором ICESCO расширение экологического сотрудничества
    Внешняя политика
    19:01
    Число погибших в массовом ДТП в Болгарии выросло до 13
    Другие страны
    18:45
    Азербайджан приглашен на Международную аэрокосмическую выставку в Мексике
    Внешняя политика
    Лента новостей