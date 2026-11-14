Лейла Алиева подняла проблемы Каспийского моря в ходе встречи в рамках COP31

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках COP31 в Анталье встретилась с глобальным экспертом по охраняемым морским территориям Фонда Blue Marine Максом Белло и основателем и исполнительным директором организации Great Whale Conservancy Майклом Фишбахом.

Как сообщает турецкое бюро Report, в ходе встречи обсуждались вопросы влияния снижения уровня Каспийского моря на морскую экосистему, биоразнообразие и прибрежные территории, а также укрепления международного сотрудничества в направлении решения существующих экологических проблем.

В то же время состоялся обмен мнениями вокруг вопросов расширения охраняемых морских территорий в Азербайджане, охраны каспийских тюленей и других редких морских обитателей, защиты их естественной среды обитания, а также возможностей обмена международным опытом и сотрудничества в этой области.