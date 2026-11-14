Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Лейла Алиева подняла проблемы Каспийского моря в ходе встречи в рамках COP31

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2026
    • 21:24
    Лейла Алиева подняла проблемы Каспийского моря в ходе встречи в рамках COP31

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках COP31 в Анталье встретилась с глобальным экспертом по охраняемым морским территориям Фонда Blue Marine Максом Белло и основателем и исполнительным директором организации Great Whale Conservancy Майклом Фишбахом.

    Как сообщает турецкое бюро Report, в ходе встречи обсуждались вопросы влияния снижения уровня Каспийского моря на морскую экосистему, биоразнообразие и прибрежные территории, а также укрепления международного сотрудничества в направлении решения существующих экологических проблем.

    В то же время состоялся обмен мнениями вокруг вопросов расширения охраняемых морских территорий в Азербайджане, охраны каспийских тюленей и других редких морских обитателей, защиты их естественной среды обитания, а также возможностей обмена международным опытом и сотрудничества в этой области.

    Лейла Алиева СОР31 Каспийское море
    Leyla Əliyeva COP31-də Xəzər dənizinə aid problemləri qabardıb
    Leyla Aliyeva discusses falling Caspian Sea levels at COP31
    44 filmi
    44 filmi

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