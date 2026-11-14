İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Leyla Əliyeva COP31-də Xəzər dənizinə aid problemləri qabardıb

    Xarici siyasət
    • 14 noyabr, 2026
    • 21:22
    Leyla Əliyeva COP31-də Xəzər dənizinə aid problemləri qabardıb

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyası (COP31) çərçivəsində "Blue Marine" Fondunun mühafizə olunan dəniz əraziləri üzrə qlobal eksperti Maks Bello və "Great Whale Conservancy" təşkilatının təsisçisi və icraçı direktoru Maykl Fişbax ilə görüş keçirib.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, görüş zamanı Xəzər dənizinin səviyyəsinin azalmasının dəniz ekosisteminə, biomüxtəlifliyə və sahilyanı ərazilərə təsirləri, eləcə də mövcud ekoloji çağırışların həlli istiqamətində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.

    Eyni zamanda, Azərbaycanda mühafizə olunan dəniz ərazilərinin genişləndirilməsi, Xəzər suitilərinin və digər nadir dəniz canlılarının mühafizəsi, onların təbii yaşayış mühitinin qorunması, eləcə də bu sahədə beynəlxalq təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Leyla Əliyeva Xəzər dənizində dayazlaşma COP31 Xəzər dənizi BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC)
    Лейла Алиева подняла проблемы Каспийского моря в ходе встречи в рамках COP31
    Leyla Aliyeva discusses falling Caspian Sea levels at COP31
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