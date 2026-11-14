Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Десятки тысяч человек вышли на протесты против роста цен на жилье в Португалии

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 21:39
    Десятки тысяч человек вышли на протесты против роста цен на жилье в Португалии

    Десятки тысяч человек приняли участие в акциях протеста более чем в 30 городах и населенных пунктах Португалии, выступив против стремительного роста цен на жилье и арендной платы.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Отмечается, что марши прошли под лозунгом "Мы не позволим отнять у нас право на жилье". Участники акций, среди которых были молодые люди и пенсионеры, потребовали ограничить рост арендной платы, усилить правовую защиту арендаторов от выселения и увеличить предложение доступного жилья.

    Некоторые активисты разбили лагеря на центральных площадях Лиссабона и Порту. Бойцы спецназа с собаками разогнали несколько групп демонстрантов, что вызвало обвинения в применении чрезмерной силы.

    Протесты проходят в Португалии в течение последних нескольких недель и вдохновлены демонстрациями, начавшимися в прошлом месяце в соседней Испании из-за недоступности жилья, отмечает АР.

    По данным Евростата, в 2015–2025 годах соотношение цен на жилье и доходов в Португалии выросло на 61% - это самый высокий показатель среди стран Евросоюза. Кроме того, с 2020 года арендная плата в стране увеличилась на 68%.

    Рост стоимости недвижимости связывают, в частности, с активностью иностранных покупателей и инвестиционных фондов, популярностью Португалии среди фрилансеров и пенсионеров, а также развитием туристической отрасли и краткосрочной аренды.

    Власти объявили о мерах по решению жилищного кризиса, включая снижение налогов на новое строительство, ограничения краткосрочной аренды и планы по возведению 145 тыс. домов. При этом правительство признает, что результаты этих мер проявятся не сразу.

    Акции протеста Цены на жилье Португалия
    Portuqaliyada on minlərlə insan mənzil qiymətlərinin artmasına etiraz edir
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    22:08
    В Иране в ДТП с автобусом погибли пять человек, еще 17 пострадали
    В регионе
    21:55
    CENTCOM: Через Ормузский пролив под защитой США перевезли более 1,7 млрд баррелей нефти
    Другие страны
    21:39
    Десятки тысяч человек вышли на протесты против роста цен на жилье в Португалии
    Другие страны
    21:24
    Лейла Алиева подняла проблемы Каспийского моря в ходе встречи в рамках COP31
    Внешняя политика
    21:03
    МВД Франции: В акциях протеста по всей стране приняли участие 106 тыс. человек - Обновлено
    Другие страны
    20:59
    Видео
    Ильхам Алиев призвал мировых лидеров взять ответственность за защиту климата
    Внешняя политика
    20:50
    Исламские государства осудили израильский удар по больнице в Газе
    Другие страны
    20:32
    В Пакистане в ходе спецопераций ликвидированы 24 боевика, погибли четверо военных
    Другие страны
    20:20
    Фото
    Арагчи призвал использовать потенциал приграничных регионов Ирана для привлечения туристов
    В регионе
    Лента новостей