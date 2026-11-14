Десятки тысяч человек вышли на протесты против роста цен на жилье в Португалии

Десятки тысяч человек приняли участие в акциях протеста более чем в 30 городах и населенных пунктах Португалии, выступив против стремительного роста цен на жилье и арендной платы.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что марши прошли под лозунгом "Мы не позволим отнять у нас право на жилье". Участники акций, среди которых были молодые люди и пенсионеры, потребовали ограничить рост арендной платы, усилить правовую защиту арендаторов от выселения и увеличить предложение доступного жилья.

Некоторые активисты разбили лагеря на центральных площадях Лиссабона и Порту. Бойцы спецназа с собаками разогнали несколько групп демонстрантов, что вызвало обвинения в применении чрезмерной силы.

Протесты проходят в Португалии в течение последних нескольких недель и вдохновлены демонстрациями, начавшимися в прошлом месяце в соседней Испании из-за недоступности жилья, отмечает АР.

По данным Евростата, в 2015–2025 годах соотношение цен на жилье и доходов в Португалии выросло на 61% - это самый высокий показатель среди стран Евросоюза. Кроме того, с 2020 года арендная плата в стране увеличилась на 68%.

Рост стоимости недвижимости связывают, в частности, с активностью иностранных покупателей и инвестиционных фондов, популярностью Португалии среди фрилансеров и пенсионеров, а также развитием туристической отрасли и краткосрочной аренды.

Власти объявили о мерах по решению жилищного кризиса, включая снижение налогов на новое строительство, ограничения краткосрочной аренды и планы по возведению 145 тыс. домов. При этом правительство признает, что результаты этих мер проявятся не сразу.