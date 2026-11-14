Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Исламские государства осудили израильский удар по больнице в Газе

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 20:50
    Исламские государства осудили израильский удар по больнице в Газе

    Министры иностранных дел 18 исламских стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Египет, Турцию и Пакистан, осудили израильский авиаудар по медицинскому комплексу "Насер" в Хан-Юнисе.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом говорится в их совместном заявлении.

    По данным Al Jazeera, в результате удара погибли по меньшей мере шесть палестинцев, в том числе хирург и ребенок.

    В совместном заявлении министры назвали этот шаг нарушением международного гуманитарного права, а также осудили продолжающиеся израильские атаки на лагеря палестинских беженцев, предупредив, что удары подрывают режим прекращения огня в Газе.

    Министры призвали Израиль соблюдать режим прекращения огня, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и выполнить свои обязательства в рамках соглашения о перемирии. Они также призвали Вашингтон и Совет мира оказать помощь в решении этого вопроса.

    Ранее Европейский союз потребовал от Израиля предоставить срочный доступ гуманитарным организациям в Газу для оказания помощи пострадавшим от разрушительных наводнений и ударов, а также вновь открыть все пограничные переходы в палестинский анклав.

    Сектор Газа Государство Израиль Эскалация на Ближнем Востоке
    İslam dövlətləri İsrailin Qəzzadakı xəstəxanaya hücumunu pisləyib
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