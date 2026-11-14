Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Ильхам Алиев призвал мировых лидеров взять ответственность за защиту климата

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2026
    • 20:59
    Ильхам Алиев призвал мировых лидеров взять ответственность за защиту климата

    Турецкий журналист, блогер и аналитик по вопросам безопасности Хамид Ихтияр задал вопрос Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в рамках Саммита лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье.

    Как сообщает Report, блогер спросил главу государства, что бы он изменил в вопросах борьбы с изменением климата, если бы стал президентом всего мира.

    "Я бы рекомендовал каждому лидеру осознавать свою ответственность в собственной стране за решение проблем изменения климата и делать все возможное для защиты планеты", - ответил Президент Ильхам Алиев.

    В завершение беседы журналист поблагодарил главу государства за то, что он поделился своим мнением о будущем планеты и уделил время интервью.

    Отметим, что в рамках COP31 Хамид Ихтияр также взял интервью у лидеров других стран, в том числе у Президента Украины Владимира Зеленского.

    Ильхам Алиев Владимир Зеленский COP31 Изменение климата
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    İlham Əliyev: İqlim dəyişikliyi mövzusunda hər liderin öz ölkəsində məsuliyyət sahibi olmasını tövsiyə edərdim
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    President Ilham Aliyev urges world leaders to take responsibility for climate action
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