Ильхам Алиев призвал мировых лидеров взять ответственность за защиту климата

Турецкий журналист, блогер и аналитик по вопросам безопасности Хамид Ихтияр задал вопрос Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в рамках Саммита лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье.

Как сообщает Report, блогер спросил главу государства, что бы он изменил в вопросах борьбы с изменением климата, если бы стал президентом всего мира.

"Я бы рекомендовал каждому лидеру осознавать свою ответственность в собственной стране за решение проблем изменения климата и делать все возможное для защиты планеты", - ответил Президент Ильхам Алиев.

В завершение беседы журналист поблагодарил главу государства за то, что он поделился своим мнением о будущем планеты и уделил время интервью.

Отметим, что в рамках COP31 Хамид Ихтияр также взял интервью у лидеров других стран, в том числе у Президента Украины Владимира Зеленского.