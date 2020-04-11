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В России зарегистрировали тест-систему для определения антител к коронавирусу

​В России зарегистрировали тест-систему для определения антител к коро

Государственный научный центр "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России (Роспотребнадзор) зарегистрировал тест-систему для определения антител к новому коронавирусу.

Как передает Report, об этом 11 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

"Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора зарегистрировал тест-систему "SARS-CoV-2-ИФА-Вектор" для определения антител к новому коронавирусу. Тест-система разработана государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора в кратчайшие сроки, прошла все необходимые технические и клинические испытания", - говорится в сообщении.

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