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ЦБА: Ожидается дальнейшее укрепление номинального эффективного курса маната

ЦБА: Ожидается дальнейшее укрепление номинального эффективного курса маната ЦБА: Ожидается дальнейшее укрепление номинального эффективного курса маната
Финансы
23 июля 2025 г. 12:58
ЦБА: Ожидается дальнейшее укрепление номинального эффективного курса маната

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) ожидает дальнейшего укрепления номинального эффективного курса маната в следующем году.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЦБА Вугар Ахмедов на пресс-конференции, посвященной решению Центробанка относительно параметров процентного коридора.

По его словам, вопрос евро-доллара очень важен и необходимо рассматривать его в долгосрочной перспективе.

"Несмотря на стабильность курса маната, соотношение доллара к евро меняется. Если мы посмотрим на 20-летнюю динамику, то увидим, что возможен кратковременный возврат к среднему уровню. Однако это не означает, что другие валюты теряют стоимость по отношению к евро и доллару. Неверно считать, что доллар будет постоянно обесцениваться. Влияние спотового индекса доллара на номинальный эффективный курс маната очень мало", — отметил Ахмедов.

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Версия на азербайджанском языке AMB: Manatın nominal effektiv məzənnəsinin daha da möhkəmlənəcəyini gözləyirik

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