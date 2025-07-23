Активы Госнефтефонда приблизились к $67 млрд

Активы Госнефтефонда приблизились к $67 млрд

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 1 июля этого года составили $66 млрд 515,6 млн, что на 10,8% больше по сравнению с 1 января.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно данным, в январе-июне этого года доходы бюджета ГНФАР составили 8 млрд 833 млн манатов, а расходы бюджета - 7 млрд 278,6 млн манатов.

За полгода Фонд получил доход в размере 5 млрд 743,2 млн манатов от реализации нефтегазовых соглашений, в том числе 4 млрд 974,3 млн манатов от продажи прибыльной нефти и газа, поакровые платежи - 3,6 млн манатов, а также 765,3 млн манатов от бонусных платежей и транзита. В организацию поступило 4 млрд 427,3 млн манатов с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" и 423,3 млн манатов с месторождения "Шахдениз". Доход от управления средствами фонда составил 3 млрд 89,8 млн манатов.

За отчетный период ГНФАР перечислил в госбюджет 7 млрд 240,5 млн манатов (за 6 месяцев продал средства в размере 3 млрд 718,1 млн долларов США на аукционах, проведенных с участием Центрального банка Азербайджана), направил 4,2 млн манатов на финансирование "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы", 20,1 млн манатов - на финансирование "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы", 13,8 млн манатов - на управление.

Внебюджетные доходы фонда за счет разницы, возникшей от изменения валютных курсов, составили 9 млрд 468,7 млн манатов. Увеличение активов произошло за счет доходов от управления средствами, в том числе внебюджетных доходов.