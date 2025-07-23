Фуад Садыгов: Выплаты Фонда аграрного страхования к концу года могут достичь 8-9 млн манатов

В январе-июне этого года Фонд аграрного страхования выплатил фермерам более 4,5 млн манатов.

В январе-июне этого года Фонд аграрного страхования выплатил фермерам более 4,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления фонда Фуад Садыгов.

Он отметил, что за этот период было собрано более 13 млн манатов страховых взносов: "Страховые выплаты растут, и они связаны с событиями, произошедшими в конце прошлого года и в начале этого года. В стране все еще продолжается хлопковый сезон. Сбор зерна в стране завершается. Урегулирование событий, произошедших во втором квартале этого года, будет происходить во второй половине года. Это создает вероятность того, что к концу года выплаты достигнут 8-9 млн манатов. Из года в год страховые взносы фонда будут расти".

По словам Садыгова, фонд уже 5 лет функционирует, и эта система предоставлена в пользование фермерам: "Государство финансирует 50% страховых взносов, что направлено на обеспечение финансовой устойчивости и непрерывности деятельности фермеров. Услуги аграрного страхования уже доступны на 96% территории страны. При том, что посевные площади в стране составляют 1,7 млн га, ежегодно страхуется 20% из них, что означает, что пятая часть земельных участков по стране охвачена страхованием".

Он добавил, что наибольшие выплаты производятся в сфере растениеводства, на втором месте стоит животноводство: "Более 50% посевных площадей в нашей стране отведено под зерновые культуры. В структуре общих выплат зерновая продукция занимает большую долю. Это не значит, что так будет продолжаться. В сфере плодоводства из-за погодных условий, наблюдавшихся особенно в феврале-апреле этого года, ущерб увеличился, и в результате ожидается, что страховые выплаты для производителей фруктов также возрастут".