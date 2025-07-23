Туск представил новый состав правительства Польши

Туск представил новый состав правительства Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск представил новый состав кабинета министров.

Как передает Report, об этом сообщает TVP Info.

"Приоритетными задачами нового кабмина станет борьба с агрессивными действиями России и Беларуси, а также с диверсиями на внутренней арене, восстановление порядка. В настоящее время мы живем в определенном смысле в предвоенные времена", - заявил он.

Целью перестановок, по словам Туска, было преодоление разногласий в правящей коалиции.

Премьер также подчеркнул, что состав кабмина уменьшился с 26 министров до 21. Министр иностранных дел Радослав Сикорский также получил должность вице-премьера. Туск объяснил такое повышение необходимостью регулировать сложные отношения с Украиной на более высоком уровне.

В кресло министра внутренних дел и администрации вернулся Марчин Кервиньский, занимавший эту должность с мая 2024 года Томаш Семоняк остался министром - координатором спецслужб (в последний год ведомство было объединено с МВД).