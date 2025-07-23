Зеленский утвердил и расширил состав делегации Украины для переговоров с РФ в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с международными партнерами, а также с представителями РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с международными партнерами, а также с представителями РФ.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ, со ссылкой на соответствующий указ.

Он также расширил состав украинской делегации для переговоров с РФ с 12-ти до 14-ти человек. В составе делегации будут и представитель омбудсмена и представитель Генштаба ВСУ.

На встрече делегаций Украины и РФ, которая запланирована на 23 июля в Стамбуле, украинскую делегацию возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).

Ранее сегодня сам Зеленский заявил о том, что готовится новый обмен пленными, и отметил, что была согласована повестка дня встречи и ключевые темы для Украины.