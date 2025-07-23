Доходы ГНФАР от разработки АЧГ выросли более чем на 47%

Доходы ГНФАР от разработки АЧГ выросли более чем на 47%

За январь-июнь этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 4 млрд 427,3 млн долларов США от разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Это на 1 млрд 422 млн долларов США или на 47,3% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Отметим, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый контракт о разделе продукции по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и разделе добычи. Это соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

В АЧГ долями владеют BP (30,37%), SOCAR (31,655%), MOL Group (9,57%), INPEX (9,31%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,925%).