Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19

Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в Баку.

Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в Баку.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, срок выплаты временной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам, инфицированным COVID-19, в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку, продлен до 1 октября 2025 года.