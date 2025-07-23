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Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19

Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в Баку.
Здоровье
23 июля 2025 г. 13:01
Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19

Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 в Баку.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, срок выплаты временной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь пациентам, инфицированным COVID-19, в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку, продлен до 1 октября 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

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