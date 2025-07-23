Финансовые нарушения обнаружены в Абшерон-Хызыском региональном управлении образования

12:36

Госслужба финансового контроля при Министерстве финансов Азербайджана провела проверку целевого расходования бюджетных средств в Абшерон-Хызыском региональном управлении образования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление Минфина и Минобрнауки.

Проверка охватила 103 общеобразовательных, 6 внешкольных и 96 дошкольных учреждений. Были выявлены нарушения при организации кружков и внеклассных занятий, выплате зарплаты за замещение уроков, комплектации групп, соблюдении штатных нормативов и обеспечении питанием.

По итогам проверок в 205 учебных заведениях за последние три года возмещено 594,6 тыс. манатов. К административной ответственности привлечены 26 должностных лиц, 134 получили дисциплинарные взыскания, с 6 руководителями планируется расторгнуть трудовые договоры. Кроме того, 33 руководителя учебных заведений освобождены от должностей.

Отмечается, что аналогичные проверки продолжаются и в других региональных управлениях образования.