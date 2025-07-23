О нас

Сегодня в Стамбуле ожидается третий раунд переговоров между РФ и Украиной

Сегодня в Стамбуле ожидается третий раунд переговоров между РФ и Украиной Сегодня во дворце Чираган в Стамбуле третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины.
В регионе
23 июля 2025 г. 09:43
Сегодня в Стамбуле ожидается третий раунд переговоров между РФ и Украиной

Сегодня во дворце Чираган в Стамбуле третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Меры безопасности на проспекте Чираган, где расположен одноименный дворец, не усилены. Представителей СМИ у места возможной встречи также пока нет.

Украинскую делегацию возглавит глава СНБО Рустем Умеров, российскую - помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, то основной темой переговоров будут проекты меморандумов о мирном урегулировании. Он также отметил, что российская сторона не рассчитывает "на прорывы из разряда чудес" на переговорах в Стамбуле.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian, Ukrainian officials to convene in Istanbul on July 23
Версия на азербайджанском языке Bu gün Rusiya və Ukrayna nümayəndələrinin İstanbulda görüşü olacaq

Другие новости из категории

Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до 10
Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до 10
23 июля 2025 г. 09:49
В Турции в связи с лесными пожарами задержаны 23, арестованы 4 человека 
В Турции в связи с лесными пожарами задержаны 23, арестованы 4 человека 
23 июля 2025 г. 09:25
Пезешкиан: Иран продолжит обогащение урана с соблюдением международного права
Пезешкиан: Иран продолжит обогащение урана с соблюдением международного права
23 июля 2025 г. 01:38
В Тегеране договорились продолжать трехсторонние консультации по ядерной программе
В Тегеране договорились продолжать трехсторонние консультации по ядерной программе
23 июля 2025 г. 01:23
Национально-христианская партия Зартонк подала в прокуратуру два заявления против Пашиняна
Национально-христианская партия "Зартонк" подала в прокуратуру два заявления против Пашиняна
22 июля 2025 г. 23:33
СМИ: Переговоры РФ и Украины ожидаются в среду вечером
СМИ: Переговоры РФ и Украины ожидаются в среду вечером
22 июля 2025 г. 20:50
Пожар в больнице в Стамбуле потушен
Пожар в больнице в Стамбуле потушен
22 июля 2025 г. 20:15
Эрдоган обсудил с премьером Британии возможный экспорт самолетов Eurofighter в Турцию
Эрдоган обсудил с премьером Британии возможный экспорт самолетов Eurofighter в Турцию
22 июля 2025 г. 20:12
Двоих из пяти сотрудников Baza отпустили из СК РФ без предъявления обвинений
Двоих из пяти сотрудников Baza отпустили из СК РФ без предъявления обвинений
22 июля 2025 г. 18:48
МВД РФ: Передававшие информацию Telegram-каналу Baza полицейские задержаны
МВД РФ: Передававшие информацию Telegram-каналу Baza полицейские задержаны
22 июля 2025 г. 17:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi