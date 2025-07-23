Сегодня в Стамбуле ожидается третий раунд переговоров между РФ и Украиной

Сегодня во дворце Чираган в Стамбуле третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины.

Сегодня во дворце Чираган в Стамбуле третий раунд прямых переговоров между делегациями России и Украины.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Меры безопасности на проспекте Чираган, где расположен одноименный дворец, не усилены. Представителей СМИ у места возможной встречи также пока нет.

Украинскую делегацию возглавит глава СНБО Рустем Умеров, российскую - помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, то основной темой переговоров будут проекты меморандумов о мирном урегулировании. Он также отметил, что российская сторона не рассчитывает "на прорывы из разряда чудес" на переговорах в Стамбуле.