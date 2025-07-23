Азербайджанские банки перейдут на стандарт "Az-QR" в платежах

12:49

Банки в Азербайджане к концу октября этого года перейдут на стандарт "Az-QR".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции.

По его словам, во всех платежных пунктах потребители смогут производить оплату с помощью QR-кода: "Это большое преимущество для микро и малых предпринимателей. Сократятся расходы как у них, так и у банков. Для малых предпринимателей и хозяйств покупка pos-терминала за 500-600 долларов значительно увеличивает их расходы", - отметил он.