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В Азербайджане стартует амнистия для почти 100 тысяч незарегистрированных домов

В Азербайджане стартует амнистия для почти 100 тысяч незарегистрированных домов В Азербайджане стартует амнистия для почти 100 тысяч незарегистрированных домов
Инфраструктура
23 июля 2025 г. 13:05
В Азербайджане стартует амнистия для почти 100 тысяч незарегистрированных домов

В Азербайджане начинается масштабная кампания по легализации недвижимости - указ, подписанный президентом Ильхамом Алиевым 16 июля, предоставит возможность почти 100 тысячам граждан официально зарегистрировать свои дома.

Как сообщает Report, председатель правления Службы государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Нигяр Алимова рассказала журналистам о значимости этого документа.

По словам Алимовой, новый указ вносит существенные дополнения и изменения в документ №439, принятый в 2015 году.

"Этот документ по сути является амнистией. Некоторые справки и документы, которые ранее не считались правоустанавливающими, теперь получают этот статус, что дает гражданам возможность легализовать свою собственность. Согласно прогнозам, эти изменения предоставят возможность юридической регистрации примерно 100 тысячам семей", - сказала Алимова.

Она подчеркнула, что данный указ вносит значительный вклад в решение проблемы незарегистрированных домов в стране и выводит в правовое поле статус имущества, которое десятилетиями оставалось в спорном положении.

Алимова отметила, что земельные участки бывших колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, переданные гражданам на основании приказов, также будут юридически зарегистрированы: "Такие документы будут считаться юридическим основанием для признания права собственности на землю. Если у гражданина есть такой приказ, он может обратиться в соответствующие органы для оформления права собственности на земельный участок".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 100 minə yaxın sənədsiz evin amnistiyasına start verilir

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