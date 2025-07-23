Пезешкиан: Иран продолжит обогащение урана с соблюдением международного права

Иран не стремится получить ядерное оружие, но продолжит обогащение урана в соответствии с нормами международного права.

Иран не стремится получить ядерное оружие, но продолжит обогащение урана в соответствии с нормами международного права.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Мы полностью отвергаем [возможность] обладания ядерным оружием - это наша политическая, религиозная, гуманитарная и стратегическая позиция", - напомнил Пезешкиан, слова которого приводит катарский телеканал.

Он подчеркнул, что Иран "в будущем продолжит обогащение урана на своей территории в рамках международного права".