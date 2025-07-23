Министр экономики Азербайджана провел важные переговоры в Праге

Министр экономики Азербайджана провел ключевые переговоры в Праге

В рамках делового визита в Чехию министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с министром промышленности и торговли страны Лукашем Влчеком актуальные вопросы экономического партнерства.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, на встрече была подчеркнута важность азербайджано-чешских отношений, роль Смешанной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в расширении партнерства, а также значимость взаимных визитов и проводимых обсуждений.

Стороны рассмотрели возможности увеличения двустороннего торгового оборота в контексте экономического сотрудничества, а также укрепления совместной деятельности в сферах энергетики, промышленности, транспорта, транзита, туризма и инвестиций.

На встрече с министром транспорта Чехии Мартином Купкой была представлена информация о социально-экономических целях Азербайджана и мерах по их достижению, полученных результатах, благоприятной деловой среде страны, растущем транспортно-транзитном потенциале в условиях новых реалий и возможностях, созданных для инвесторов.

Было отмечено, что транспорт и транзит являются приоритетными направлениями экономического сотрудничества с Чехией. Состоялся обмен мнениями по проектам совершенствования транспортной инфраструктуры. Стороны обсудили предложения по инновационной экосистеме, космической промышленности и стартапам.