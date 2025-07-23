В Екатеринбурге задержан редактор издания Ura.ru

В Екатеринбурге задержали регионального редактора издания Ura.ru Игоря Сергеева, который проходит свидетелем по делу своего коллеги Дениса Аллаярова.

В Екатеринбурге задержали регионального редактора издания Ura.ru Игоря Сергеева, который проходит свидетелем по делу своего коллеги Дениса Аллаярова.

Как передает Report со ссылкой на издание Ura.ru, он успел сообщить адвокатам, что его везут на допрос в региональное управление Следственного комитета. Сейчас защитники Сергеева не знают, где он находится.

"Сергеева задержали утром 23 июля. Где именно он сейчас находится, неизвестно. Следователь, ведущий дело, отказывается раскрывать его местоположение", - заявили адвокаты журналиста.

Уже больше месяца редактор издания Аллаяров находится в СИЗО. Журналиста подозревают в получении информации о криминальных событиях в Свердловской области — к примеру, о том, как один собутыльник убил другого. Иных эпизодов в деле Аллаярова нет. Аресту предшествовали масштабные обыски в головном офисе редакции и дома у нескольких журналистов, в ходе которых не было найдено подтверждений какой-либо вины Аллаярова.

В середине июля в СИЗО к Аллаярову приходил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он требовал заключить сделку со следствием, отказаться от услуг своих адвокатов и дать показания на других сотрудников агентства, о каких его попросит следствие. Он на это не согласился.