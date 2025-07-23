Китай раскритиковал решение США покинуть ЮНЕСКО

Китай резко раскритиковал решение Дональда Трампа снова вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО.
Как передает Report, об этом сообщает Newsweek.
В Пекине считают, что США нарушают принципы многосторонности, на которых базируется международная система.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выводит страну из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ссылаясь на ее антиамериканские и антиизраильские настроения, а также выражая недовольство "воукизмом".