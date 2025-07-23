Китай раскритиковал решение США покинуть ЮНЕСКО

Китай резко раскритиковал решение Дональда Трампа снова вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО.

Китай резко раскритиковал решение Дональда Трампа снова вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО.

Как передает Report, об этом сообщает Newsweek.

В Пекине считают, что США нарушают принципы многосторонности, на которых базируется международная система.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выводит страну из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ссылаясь на ее антиамериканские и антиизраильские настроения, а также выражая недовольство "воукизмом".