О нас

Китай раскритиковал решение США покинуть ЮНЕСКО

Китай раскритиковал решение США покинуть ЮНЕСКО Китай резко раскритиковал решение Дональда Трампа снова вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО.
Другие страны
23 июля 2025 г. 12:42
Китай раскритиковал решение США покинуть ЮНЕСКО

Китай резко раскритиковал решение Дональда Трампа снова вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО.

Как передает Report, об этом сообщает Newsweek.

В Пекине считают, что США нарушают принципы многосторонности, на которых базируется международная система.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выводит страну из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ссылаясь на ее антиамериканские и антиизраильские настроения, а также выражая недовольство "воукизмом".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çin ABŞ-nin UNESCO-dan çıxmaq qərarını tənqid edib

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi