Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до 10

Следственный комитет России проводит доследственную проверку после пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. Число пострадавших выросло до 10.

Следственный комитет России проводит доследственную проверку после пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. Число пострадавших выросло до 10.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил МЧС Москвы.

В министерстве подтвердили, что один человек погиб, его нашли в очаге пожара. Возгорание на площади 100 кв. м ликвидировано. На месте ЧП были задействованы 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники.

Пожар произошел сегодня ночью. Огнем охватило две квартиры и балкон на четвертом этаже. Пожарные вывели из дома 15 человек.