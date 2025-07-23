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Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до 10

Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до 10 Следственный комитет России проводит доследственную проверку после пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. Число пострадавших выросло до 10.
В регионе
23 июля 2025 г. 09:49
Число пострадавших при пожаре в Москве выросло до 10

Следственный комитет России проводит доследственную проверку после пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. Число пострадавших выросло до 10.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил МЧС Москвы.

В министерстве подтвердили, что один человек погиб, его нашли в очаге пожара. Возгорание на площади 100 кв. м ликвидировано. На месте ЧП были задействованы 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники.

Пожар произошел сегодня ночью. Огнем охватило две квартиры и балкон на четвертом этаже. Пожарные вывели из дома 15 человек.

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