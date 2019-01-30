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    Эрдоган посетит Россию в апреле

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию в апреле. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, президент Турции совместно с президентом России Владимиром Путиным примет  участие в открытии перекрестного года культуры этих двух стран в Большом театре 8 апреля в Москве.

    По словам замминистра культуры и туризма Турции Ахмета Халук Дурсун, текущий год объявлен перекрестным годом культуры и туризма России и Турции.

    Он отметил, что  на открытии турецкими музыкантами и певцами будет исполнена опера "Троя".

    "Сейчас в мире активно обсуждаются укрепившиеся политические отношения, большое количество встреч на высшем уровне. Мы надеемся, что их встреча на опере "Троя" будет прекрасным дополнением к этому и будет примером всему миру", - добавил он.

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