О нас

Рубио: Вашингтон и Пекин должны поддерживать отношения и сотрудничать

Рубио: Вашингтон и Пекин должны поддерживать отношения и сотрудничать Вашингтон и Пекин должны поддерживать отношения и по возможности искать области для сотрудничества.
Другие страны
27 июля 2025 г. 06:50
Рубио: Вашингтон и Пекин должны поддерживать отношения и сотрудничать

Вашингтон и Пекин должны поддерживать отношения и по возможности искать области для сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Соединенные Штаты и Китай - две самые могущественные и важные страны в мире, поэтому мы должны поддерживать отношения. Мы должны уметь разговаривать с ними и по возможности находить области для сотрудничества", - сказал он.

"У нас будут некоторые раздражающие факторы. В этом нет никаких сомнений", - добавил Рубио. По его словам, "каждая китайская компания имеет беспрепятственный доступ к рынку США", в то же время "китайский рынок полностью закрыт". Госсекретарь утверждал, что такая ситуация сохраняется на протяжении многих лет.

"Я собираюсь восстановить баланс. Я думаю, что мы должны быть в состоянии сделать это и в то же время понимать, что есть вещи, по которым мы должны взаимодействовать с китайцами, чтобы хотя бы избежать недоразумений. Поэтому мы должны поддерживать с ними отношения", - продолжал Рубио. "Мы хотим иметь с ними уважительные отношения. А в тех областях, где у нас есть разногласия, мы всегда должны стоять на американской стороне вопроса", - резюмировал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
Участники III Шушинского глобального медиафорума ознакомились с инфраструктурными проектами региона
ФотоУчастники III Шушинского глобального медиафорума ознакомились с инфраструктурными проектами региона
20 июля 2025 г. 15:45
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
24 июля 2025 г. 19:48
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
Найдены тела утонувших в море в селе Новханы подростков
Найдены тела утонувших в море в селе Новханы подростков
20 июля 2025 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi