Рубио: Вашингтон и Пекин должны поддерживать отношения и сотрудничать

Вашингтон и Пекин должны поддерживать отношения и по возможности искать области для сотрудничества.

Вашингтон и Пекин должны поддерживать отношения и по возможности искать области для сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Соединенные Штаты и Китай - две самые могущественные и важные страны в мире, поэтому мы должны поддерживать отношения. Мы должны уметь разговаривать с ними и по возможности находить области для сотрудничества", - сказал он.

"У нас будут некоторые раздражающие факторы. В этом нет никаких сомнений", - добавил Рубио. По его словам, "каждая китайская компания имеет беспрепятственный доступ к рынку США", в то же время "китайский рынок полностью закрыт". Госсекретарь утверждал, что такая ситуация сохраняется на протяжении многих лет.

"Я собираюсь восстановить баланс. Я думаю, что мы должны быть в состоянии сделать это и в то же время понимать, что есть вещи, по которым мы должны взаимодействовать с китайцами, чтобы хотя бы избежать недоразумений. Поэтому мы должны поддерживать с ними отношения", - продолжал Рубио. "Мы хотим иметь с ними уважительные отношения. А в тех областях, где у нас есть разногласия, мы всегда должны стоять на американской стороне вопроса", - резюмировал он.