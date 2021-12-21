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Движение судов через Босфор приостановлено

Движение судов через Босфор приостановлено Движение судов через пролив Босфор приостановлено из-за аварии танкера, к нему направлены буксиры.
В регионе
21 декабря 2021 г. 14:55
Движение судов через Босфор приостановлено

Движение судов через пролив Босфор приостановлено из-за аварии танкера, к нему направлены буксиры.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило управление береговой охраны Турции.

"Капитан танкера Usichem, перевозящего подсолнечное масло и находящегося в северной части Босфора, сообщил о неисправности, после чего нами на место происшествия были отправлены буксиры и быстроходный катер. Движение по проливу приостановлено на время проведения работ по буксировке танкера", — сообщило ведомство.

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Версия на азербайджанском языке İstanbul boğazı bağlanıb
Версия на английском языке Bosphorus Strait closed for traffic due to tanker accident

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