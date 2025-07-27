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В Китае популярность Лабубу способствовала появлению "игрушечных врачей"

В Китае популярность Лабубу способствовала появлению "игрушечных врачей" Мода на Лабубу привела к тому, что в Китае развивается новый бизнес - здесь появились "игрушечные врачи", которые чинят таких кукол после поломок.
Другие страны
27 июля 2025 г. 07:45
В Китае популярность Лабубу способствовала появлению игрушечных врачей

Мода на Лабубу привела к тому, что в Китае развивается новый бизнес - здесь появились "игрушечные врачи", которые чинят таких кукол после поломок.

Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, цена ремонта составляет 10% от цены игрушки, при том, что обычная, неколлекционная Лабубу стоит в КНР в среднем 99 юаней (около $14).

Как указывает издание, таких кукол часто носят модницы на сумочках, и это нередко приводит к повреждениям фигурок. Кроме того, куклы пачкаются, а "игрушечные врачи" помогают восстановить их чистоту. Пользователи в соцсетях Китая делятся советами, как устранить царапины и сделать мех куклы блестящим, но "игрушечные врачи" делают это профессионально.

Газета приводит мнение такого "медика", который называет себя Хартман. Он сообщил, что только за последний месяц починил порядка 100 Лабубу. Хартман заявил газете, что чувствует себя "врачом, который лечит болезни и спасает жизни".

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