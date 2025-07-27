"Нефтчи" сегодня сыграет с греческим клубом "Астерас"

"Нефтчи" сегодня проведет очередной контрольный матч с греческим клубом "Астерас" в рамках учебно-тренировочного сбора в Польше.

"Нефтчи" сегодня проведет очередной контрольный матч с греческим клубом "Астерас" в рамках учебно-тренировочного сбора в Польше.

Как передает Report, встреча состоится на стадионе "Pilkarski" в городе Кельце.

Матч начнется в 17:00 по бакинскому времени и, по обоюдному соглашению сторон, транслироваться не будет.

Отметим, что ранее "Нефтчи" сыграл вничью с израильским "Хапоэлем" (Тель-Авив) — 1:1 и польским клубом "Термалика" — 2:2. Последний контрольный матч команда проведет 1 августа против кипрского АЕЛа.