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"Нефтчи" сегодня сыграет с греческим клубом "Астерас"

"Нефтчи" сегодня сыграет с греческим клубом "Астерас" "Нефтчи" сегодня проведет очередной контрольный матч с греческим клубом "Астерас" в рамках учебно-тренировочного сбора в Польше.
Футбол
27 июля 2025 г. 09:20
Нефтчи сегодня сыграет с греческим клубом Астерас

"Нефтчи" сегодня проведет очередной контрольный матч с греческим клубом "Астерас" в рамках учебно-тренировочного сбора в Польше.

Как передает Report, встреча состоится на стадионе "Pilkarski" в городе Кельце.

Матч начнется в 17:00 по бакинскому времени и, по обоюдному соглашению сторон, транслироваться не будет.

Отметим, что ранее "Нефтчи" сыграл вничью с израильским "Хапоэлем" (Тель-Авив) — 1:1 и польским клубом "Термалика" — 2:2. Последний контрольный матч команда проведет 1 августа против кипрского АЕЛа.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" bu gün Yunanıstan klubu ilə qarşılaşacaq

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