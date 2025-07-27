Хегсет приветствовал готовность стран Балтии увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Министр обороны США Пит Хегсет на встрече в Пентагоне с коллегами из Эстонии Ханно Певкуром, Латвии Андрисом Спрудсом и Литвы Довиле Шакалене приветствовал планы стран Балтии увеличить оборонные расходы до 5% ВВП уже в 2026 году.

Министр обороны США Пит Хегсет на встрече в Пентагоне с коллегами из Эстонии Ханно Певкуром, Латвии Андрисом Спрудсом и Литвы Довиле Шакалене приветствовал планы стран Балтии увеличить оборонные расходы до 5% ВВП уже в 2026 году.

Как передает Report, об этом П. Хегсета написал в соцсети Х.

"Мы обсудили исторический успех президента Трампа в объединении Североатлантического союза после принятия на Гаагском саммите обязательства о выделении 5% расходов на оборону, которое страны Балтии намерены выполнить в следующем году", - говорится в публикации.

"Стремление к созданию более сильного и смертоносного альянса НАТО очень велико, и я благодарю министров обороны стран Балтии за их поддержку в достижении нашей общей цели", - подчеркнул он.