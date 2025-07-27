Лидеры Камбоджи и Таиланда подтвердили готовность к встрече для перемирия

Лидеры Камбоджи и Таиланда подтвердили договоренность о встрече для проведения переговоров о прекращении огня после нескольких дней трансграничного вооруженного конфликта.

Лидеры Камбоджи и Таиланда подтвердили договоренность о встрече для проведения переговоров о прекращении огня после нескольких дней трансграничного вооруженного конфликта.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее о такой договоренности заявил президент США Дональд Трамп.

"Рано утром в воскресенье по местному времени премьер-министр Камбоджи Хун Манет сказал, что Камбоджа согласна с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня между двумя вооруженными силами", - отметил телеканал.

По его оценке, "заявление МИД Таиланда было более сдержанным, в нем говорилось, что оно хотело бы видеть "искренние намерения камбоджийской стороны".

В то же время, и.о. премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай "просил президента Трампа передать, что Таиланд хочет как можно скорее начать двусторонний диалог, чтобы выработать меры и процедуры для прекращения огня" и обеспечить "окончательное мирное урегулирование конфликта".