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СМИ: В Японии три неопознанных БПЛА вторглись в закрытое пространство над АЭС

СМИ: В Японии три неопознанных БПЛА вторглись в закрытое пространство над АЭС Три беспилотника неизвестной принадлежности вторглись в закрытое воздушное пространство над атомной станцией "Гэнкай" на юго-западном японском острове Кюсю.
Другие страны
27 июля 2025 г. 08:19
СМИ: В Японии три неопознанных БПЛА вторглись в закрытое пространство над АЭС

Три беспилотника неизвестной принадлежности вторглись в закрытое воздушное пространство над атомной станцией "Гэнкай" на юго-западном японском острове Кюсю.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

О дронах власти информировала энергетическая компания Kyushu Electric Power - владелец АЭС. Беспилотники не причинили какого-либо ущерба, атомная станция работает в обычном режиме. Полиция ведет поиск дронов-нарушителей.

В Японии запрещено без особого разрешения запускать беспилотные аппараты в воздушное пространство над важными объектами инфраструктуры, включая АЭС.

В настоящее время на атомной станции "Гэнкай" идет демонтаж двух энергоблоков, выработавших свой ресурс. В то же время там с 2018 года возобновили работу два более новых энергоблока. На них были проведены дополнительные работы по усилению мер безопасности в соответствии с ужесточенными правилами, принятыми после аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Yaponiyada üç PUA AES-in məhdud hava məkanına daxil olub

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