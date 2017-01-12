 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции число желающих совершить Хадж превысило 2 млн. человек

    В этом году квота на Хадж была увеличена и достигла 80 тысяч

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Турции статистика прошедших регистрацию кандидатов на совершение Хаджа превышает 2 млн. человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с этой целью в этом году впервые регистрацию прошли 335 тыс. человек.

    Немногим ранее количество кандидатов на совершение Хаджа составляло 1 млн. 700 тыс. человек и вместе с новыми кандидатами их количество превысило 2 000 000.

    Отметим, что в прошлом году из Турции паломничество Хадж совершили 59 200 человек. В этом году квота на Хадж была увеличена и достигла 80 тысяч. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi