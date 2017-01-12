В Турции число желающих совершить Хадж превысило 2 млн. человек

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Турции статистика прошедших регистрацию кандидатов на совершение Хаджа превышает 2 млн. человек.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с этой целью в этом году впервые регистрацию прошли 335 тыс. человек.
Немногим ранее количество кандидатов на совершение Хаджа составляло 1 млн. 700 тыс. человек и вместе с новыми кандидатами их количество превысило 2 000 000.
Отметим, что в прошлом году из Турции паломничество Хадж совершили 59 200 человек. В этом году квота на Хадж была увеличена и достигла 80 тысяч.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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