В Турции число желающих совершить Хадж превысило 2 млн. человек

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Турции статистика прошедших регистрацию кандидатов на совершение Хаджа превышает 2 млн. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, с этой целью в этом году впервые регистрацию прошли 335 тыс. человек.

Немногим ранее количество кандидатов на совершение Хаджа составляло 1 млн. 700 тыс. человек и вместе с новыми кандидатами их количество превысило 2 000 000.

Отметим, что в прошлом году из Турции паломничество Хадж совершили 59 200 человек. В этом году квота на Хадж была увеличена и достигла 80 тысяч.