FT: Строительство третьей полосы в аэропорту Хитроу может обойтись в $80 млрд

Строительство третьей взлетно-посадочной полосы в лондонском аэропорту Хитроу обойдется в £50-60 млрд стерлингов ($68-81 млрд), что значительно больше, чем стоили новые ВПП в других крупных аэропортах мира.

Строительство третьей взлетно-посадочной полосы в лондонском аэропорту Хитроу обойдется в £50-60 млрд стерлингов ($68-81 млрд), что значительно больше, чем стоили новые ВПП в других крупных аэропортах мира.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Генеральный директор Хитроу Томас Уолдби в разговоре с изданием не стал уточнять стоимость строительных работ, признав, что дешевыми они точно не будут с учетом расположения аэропорта, по сути, в городской черте. "Построить новую взлетно-посадочную полосу в центре Лондона не будет дешево. Так и есть", - сказал Уолдби.

Он пояснил, что один из планов по строительству ВПП подразумевает снос 750 домов, начальной школы и электростанции. "Это дополнительные расходы, когда вы сравниваете со многими другими взлетно-посадочными полосами где-то еще", - добавил руководитель аэропорта.

Газета The Daily Telegraph также назвала сумму в £60 млрд стерлингов, заметив, что такие авиаперевозчики, как British Airways и Virgin Atlantic, уже раскритиковали подобные планы, назвав их слишком дорогостоящими. Как говорится в статье, для возмещения понесенных расходов аэропорт может значительно повысить сборы для пассажиров, и в итоге они могут достигать £100 стерлингов на один билет на дальнемагистральные рейсы. Со ссылкой на Уолдби издание сообщило, что аэропорт не исключает возможности строительства более короткой ВПП, при которой она не пересекала бы кольцевую автотрассу М25.

Правительство Великобритании, которое в январе этого года после многолетних споров одобрило строительство третьей ВПП, установило 31 июля крайним сроком для того, чтобы аэропорт представил предложения по организации работ. В этот день может стать известно, на какую стоимость проекта рассчитывает руководство Хитроу.