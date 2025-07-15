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Зампред Госкомитета: Реализация проекта по созданию библиотек в мечетях будет завершена до конца года

Зампред Госкомитета: Реализация проекта по созданию библиотек в мечетях будет завершена до конца года Государственный комитет по работе с религиозными организациями создает мини-библиотеки в 250 мечетях страны.
Религия
15 июля 2025 г. 18:21
Зампред Госкомитета: Реализация проекта по созданию библиотек в мечетях будет завершена до конца года

Государственный комитет по работе с религиозными организациями создает мини-библиотеки в 250 мечетях страны.

Как сообщает корреспондент Report из Шамахы, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Гюндюз Исмаилов на панельной сессии "Отношения религии и медиа: новые цели и вызовы", организованной в рамках конференции на тему "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания".

Он отметил, что эти библиотеки были сформированы за счет финансирования Фонда пропаганды духовных ценностей при комитете:

"В мини-библиотеках представлены художественные произведения от "Отверженных" Виктора Гюго, "Лейли и Меджнун" Низами Гянджеви до современной литературы, всех эпох и стран, включая образцы религиозной литературы. До конца этого года проект библиотек в мечетях будет полностью сформирован и завершен".

Отметим, что конференция на тему "Современное информационное пространство и свобода вероисповедания" проходит при информационной поддержке Global Media Group.

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