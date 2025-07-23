В МИД ФРГ не исключили ограничений на поставки оружия Израилю

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль не исключил ограничений на поставки оружия Израилю.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль не исключил ограничений на поставки оружия Израилю.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью газете Die Zeit.

"Я всегда говорил, что в принципе мы поставляем оружие Израилю. Предыдущее правительство [ФРГ] сократило поставки, что я тогда не считал правильным. Все правительства, начиная с [первого федерального канцлера ФРГ] Конрада Аденауэра, поставляли оружие Израилю, и мы, конечно, продолжим это делать", - заявил Вадефуль.

Эта поддержка со стороны Германии, по его словам, "совершенно очевидно вытекает из приверженности ФРГ праву Израиля на существование". "Тем не менее, могут быть ограничения. Еще раз: содержание решений [о поставках] засекречено", - констатировал глава МИД ФРГ.

В то же время он отметил, что ситуация в секторе Газа развивается в худшую сторону. "Именно поэтому я с самого начала требовал улучшения положения жителей Газы. Правительство Израиля обязано оказывать гуманитарную помощь не только на бумаге, но и таким образом, чтобы это действительно облегчало страдания. Так называемого Фонда гуманитарной помощи Газе, созданного почти одновременно с моим первым визитом, для этого недостаточно", - констатировал министр.

Ранее агентство DPA сообщило, что правительство Германии с 7 октября 2023 года по 13 мая 2025 года одобрило поставки Израилю оружия и товаров военного назначения на сумму €485,1 млн. При этом неясно, выдавало ли новое правительство Германии в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ разрешения на экспорт после прихода к власти 6 мая 2025 года.